La Juventus sta lavorando per portare Vicario in maglia bianconera e sfida l’Inter sul mercato. Intanto, il Real Madrid si inserisce nella corsa a Tonali, che potrebbe lasciare il Milan. Due giorni prima di San Valentino, il derby d’Italia si gioca anche fuori dal campo, tra trattative e strategie di mercato.

Torino, 12 febbraio 2026 – Tra due giorni, nella festa degli innamorati di San Valentino, il derby d’Italia sul campo, ma dietro le quinte rischia di consumarsi anche un I nter-Juve sul mercato. Le due big d’Italia ragionano sui portieri, iscrivendosi nella lista delle pretendenti per Guglielmo Vicario, oggi al Tottenham ma, chissà, pronto a tornare in Italia la prossima stagione. Ragionamenti in atto sulle scrivanie della dirigenza, perché da un lato l’Inter potrebbe dover ringiovanire il reparto, sostituendo Sommer, dall’altro la Juve avrebbe l’esigenza di ragionare su Michele Di Gregorio, oggi più incline a qualche alto e basso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, sfida all’Inter per Vicario. Centrocampo: il Real piomba su Tonali

