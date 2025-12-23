Jujutsu Kaisen Gege Akutami consiglia un manga thriller con un personaggio simile a uno dei suoi

Gege Akutami, autore di Jujutsu Kaisen, consiglia Phenomenon X: Paranormal Crime Files, un manga thriller che combina indagini, superstizioni e atmosfere inquietanti. Il racconto presenta un personaggio con caratteristiche simili a quelli della serie, offrendo un’esperienza intensa e coinvolgente per gli appassionati di storie paranormali e suspense. Un’opzione interessante per chi cerca un manga con ambientazioni misteriose e trame avvincenti.

Questa volta, il creatore di Jujutsu Kaisen ha puntato i riflettori su Phenomenon X: Paranormal Crime Files, un thriller paranormale che mescola indagine, superstizioni e inquietudine ad alta tensione. Il creatore di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, consiglia un nuovo manga crime dalle tinte dark fantasy: Phenomenon X: Paranormal Crime Files. Tra misteri inspiegabili, detective fuori dagli schemi e un autore legato all'anime MAPPA, la serie sta attirando sempre più attenzione. Un nuovo incubo prende forma: Phenomenon X: Paranormal Crime Files Negli ultimi sette anni, Gege Akutami ha costruito un universo narrativo capace di trasformare la paura in linguaggio pop, ridefinendo il dark fantasy giapponese.

