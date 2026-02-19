Josh Warrington rivela le incertezze sulla carriera prima della rivincita con Wood

Josh Warrington ha annunciato di avere dubbi sulla sua carriera prima della rivincita con Leigh Wood, che si terrà tra due settimane. La causa di queste incertezze risiede nella recente perdita contro lo stesso avversario, che ha lasciato il pugile britannico pieno di domande sulla sua forma e motivazione. Warrington ha spiegato di aver lavorato duramente per migliorare la preparazione e di voler dimostrare di essere ancora in grado di competere ai massimi livelli. La sfida si preannuncia come un momento cruciale per entrambi.

Un rematch tra Josh Warrington e Leigh Wood si presenta come una prova decisiva di carattere e tecnica, in una cornice in cui la carriera di entrambi è stata messa a dura prova da eventi recenti. L'incontro, previsto nell'arena Motorpoint di Nottingham e trasmesso in diretta su DAZN, mette a fuoco la capacità di reagire alle battute d'arresto, la gestione della pressione e la possibilità di riconquistare una posizione di rilievo nel peso piuma. Entrambi i pugili attraversano fasi diverse ma con l'obiettivo comune di tornare a competere al massimo livello. Warrington ha dimostrato resilienza dopo una parentesi complessa, mentre Wood ha consolidato la possibilità di chiudere gli incontri in momenti chiave. Leigh Wood punta a fermare Josh Warrington di a NottinghamLeigh Wood scende sul ring a Nottingham per affrontare Josh Warrington, deciso a conquistare nuovamente il titolo e a mettere fine alla serie di successi dell'avversario.