Knives out 3 josh brolin rivela la storia della sua amicizia passata con trump

L'attore americano Josh Brolin ha recentemente condiviso riflessioni sulla sua precedente amicizia con Donald Trump, incontrato negli anni in cui entrambi erano coinvolti nel mondo dello spettacolo. La loro conoscenza risale alla lavorazione del film Wall Street: Money Never Sleeps (2010), diretto da Oliver Stone, durante la quale Trump aveva partecipato come attore, ruolo che poi fu eliminato dalla versione finale del film. Questa intervista rivela aspetti inediti sul rapporto tra i due personaggi e permette di analizzare l'evoluzione del rapporto tra l'attore e l'ex presidente degli Stati Uniti.

