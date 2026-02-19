James Van Der Beek l’ultima volta al cinema prima della morte | in The Gates è un pastore omicida
James Van Der Beek ha recitato per l'ultima volta sul grande schermo in “The Gates”, dove interpreta un pastore omicida, poco prima della sua morte. La pellicola sarà distribuita postuma, e i fan potranno vederlo in un ruolo molto diverso dal suo classico personaggio di Dawson Leery. La sua performance aggiunge un tocco inquietante a una carriera ricca di ruoli diversi. Il film sarà disponibile nelle sale tra poche settimane, lasciando un ricordo indelebile del suo talento.
James Van Der Beek è diventato famoso interpretando il dolce e sognatore Dawson Leery, ma il mese prossimo, giusto poche settimane dopo la sua morte, i fan lo ritroveranno nelle inedite vesti di un personaggio sinistro e misterioso. Van Der Beek è infatti nel cast di The Gates, in uscita il 13 marzo tramite Lionsgate Premiere. L’attore prematuramente scomparso lo scorso 11 febbraio all’età di 48 anni veste i panni del pastore omicida Jacob, che dà la caccia a tre giovani uomini di colore in una comunità chiusa e ostile dopo che questi lo hanno visto uccidere qualcuno. Scritto e diretto da John Burr, il thriller vede la partecipazione anche di Mason Gooding, Algee Smith e Keith Powers. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
James Van Der Beek e la moglie avevano rinnovato i voti pochi giorni prima della morteJames Van Der Beek e sua moglie Kimberly avevano deciso di rinnovare i voti nuziali poco prima della sua scomparsa, un gesto che testimonia il desiderio di rinnovare il loro amore.
James Van Der Beek e sua moglie si sono risposati pochi giorni prima della morte dell’attoreJames Van Der Beek e sua moglie si sono risposati pochi giorni prima della tragica morte dell’attore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Con James Van Der Beek se ne va la nostra adolescenza di millennial; James Van Der Beek, dopo Dawson’s Creek; James Van der Beek, raccolti per i figli 1,3 milioni di dollari. Il ricordo di Katie Holmes; Addio a James Van Der Beek che, scoperto il cancro, si diceva degno dell’amore di Dio.
James Van Der Beek é un pastore killer nel trailer di The Gates, il suo ultimo ruoloJames Van Der Beek è un pastore killer nel suo ultimo ruolo sul grande schermo nel film The Gates, al fianco di Mason Gooding e Algee Smith. cinema.everyeye.it
James Van Der Beek: pochi giorni prima della sua morte lui e sua moglie Kimberly si sono sposati di nuovoLa morte di James Van Der Beek ha lasciato un vuoto enorme in tutti i fan di Dawson’s Creek e non solo. L’attore statunitense è morto a soli 48 anni per un tumore al colon retto, lasciando la moglie ... notizie.it
Il primo trailer dell'ultimo film di James Van Der Beek è stato rilasciato. In queste ore sono state pubblicate le immagini di The Gates, il thriller che vedrà protagonista la star di Dawson's Creek dopo la sua scomparsa. Nel film interpreterà il ruolo del pastore Jac facebook