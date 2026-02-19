James Van Der Beek ha recitato per l'ultima volta sul grande schermo in “The Gates”, dove interpreta un pastore omicida, poco prima della sua morte. La pellicola sarà distribuita postuma, e i fan potranno vederlo in un ruolo molto diverso dal suo classico personaggio di Dawson Leery. La sua performance aggiunge un tocco inquietante a una carriera ricca di ruoli diversi. Il film sarà disponibile nelle sale tra poche settimane, lasciando un ricordo indelebile del suo talento.

James Van Der Beek è diventato famoso interpretando il dolce e sognatore Dawson Leery, ma il mese prossimo, giusto poche settimane dopo la sua morte, i fan lo ritroveranno nelle inedite vesti di un personaggio sinistro e misterioso. Van Der Beek è infatti nel cast di The Gates, in uscita il 13 marzo tramite Lionsgate Premiere. L’attore prematuramente scomparso lo scorso 11 febbraio all’età di 48 anni veste i panni del pastore omicida Jacob, che dà la caccia a tre giovani uomini di colore in una comunità chiusa e ostile dopo che questi lo hanno visto uccidere qualcuno. Scritto e diretto da John Burr, il thriller vede la partecipazione anche di Mason Gooding, Algee Smith e Keith Powers. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - James Van Der Beek, l’ultima volta al cinema prima della morte: in “The Gates” è un pastore omicida

