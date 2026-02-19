La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si gioca questa sera alle 21:00 in Polonia, a causa di un accordo tra le due società per la copertura streaming. La Viola torna in campo in Europa, ma l’ambiente in squadra resta teso dopo le recenti sconfitte. La sfida si svolge alla Chorten Arena di Bialystok, dove i tifosi locali attendono con entusiasmo, mentre i supporter italiani cercano un modo per seguire l’incontro senza costi aggiuntivi. La partita si può seguire anche in diretta streaming gratuito, ma con alcune limitazioni.

Torna l’Europa per la Viola, ma il clima in casa toscana è tutt’altro che sereno. Stasera, giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 21:00, la Fiorentina affronta lo Jagiellonia alla Chorten Arena di Bia?ystok. Con una classifica di Serie A che scotta e una zona retrocessione da evitare, la squadra di Paolo Vanoli deve decidere se questa Conference League sia un’ancora di salvezza per la stagione o un peso di cui liberarsi. Da osservatori della Capitale, sappiamo quanto le coppe possano togliere energie, ma la Fiorentina ci ha abituato a grandi cavalcate europee negli ultimi anni. Jagiellonia-Fiorentina: dove vederla in streaming gratis e TV. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Jagiellonia-Fiorentina in streaming gratis? Dove vedere la Viola in Conference

