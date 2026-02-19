Jagiellonia Fiorentina 0-0 LIVE | inizia la ripresa!
La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è conclusa senza reti, dopo che il match d’andata dei playoff di Conference League ha visto entrambe le squadre impegnate a difendersi. La causa di questa parità è stata la solida difesa delle due formazioni, che ha impedito di trovare il gol. La Fiorentina ha mostrato più pressing nel secondo tempo, ma senza riuscire a superare l’ultimo ostacolo. Ora si aspetta il ritorno, programmato tra una settimana, per conoscere quale delle due avanzerà alla fase successiva.
Jagiellonia Fiorentina 0-0 LIVE: inizia la sfida dei playoff di Conference LeagueLa partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è conclusa senza reti, a causa di una difesa molto compatta da entrambe le squadre.
Losanna Fiorentina 0-0 LIVE: inizia la ripresaAlle ore 21, la Fiorentina affronta il Losanna nella prima frazione della sfida di Conference League.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Conference League: Jagiellonia-Fiorentina 0-0 DIRETTA e FOTOJagiellonia-Fiorentina 0-0 in campo per i playoff d'andata di Conference League LA VIGILA Ancora terz'ultima in campionato la Fiorentina è volata in Polonia dove domani sera (ore 21) affronterà a ... ansa.it
Jagiellonia-Fiorentina 0-0 al 45': freddo e noia a BialystokPareggio a reti bianche fino ad ora giusto per quanto visto (poco) in campo. L'unica occasione degna di nota ce l'ha avuta la Fiorentina con Fabbian allo scadere, dall'altra parte ... firenzeviola.it
#Jagiellonia 0-1 #Fiorentina : Luca Ranieri! #JagielloniaFiorentina #JAGFIO #Calcio #UECL x.com
Termina senza reti il primo tempo di Jagiellonia-Fiorentina: meglio i polacchi sotto il profilo del possesso palla, anche se la miglior occasione l'ha avuta la Fiorentina nel finale. Segui e commenta la diretta del match ---> https://cityne.ws/oXg95 facebook