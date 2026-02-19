Jagiellonia Fiorentina 0-0 LIVE | inizia la ripresa!

La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è conclusa senza reti, dopo che il match d’andata dei playoff di Conference League ha visto entrambe le squadre impegnate a difendersi. La causa di questa parità è stata la solida difesa delle due formazioni, che ha impedito di trovare il gol. La Fiorentina ha mostrato più pressing nel secondo tempo, ma senza riuscire a superare l’ultimo ostacolo. Ora si aspetta il ritorno, programmato tra una settimana, per conoscere quale delle due avanzerà alla fase successiva.

La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è conclusa senza reti, a causa di una difesa molto compatta da entrambe le squadre.

