Jagiellonia Fiorentina 0-0 LIVE | inizia la sfida dei playoff di Conference League
La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è conclusa senza reti, a causa di una difesa molto compatta da entrambe le squadre. La sfida, valida per i playoff di Conference League, ha visto i padroni di casa contenere gli attacchi dei toscani, che hanno tentato diverse volte di trovare il gol. La Fiorentina ha sprecato alcune occasioni importanti nel primo tempo, ma non è riuscita a superare il portiere avversario. Ora si attende la sfida di ritorno per conoscere quale squadra avanzerà.
La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è giocata per i playoff di Conference League 2025-2026.
Jagiellonia-Fiorentina diretta: cronaca, risultato e tabellino dei playoff di Conference LeagueLa partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è giocata per i playoff della Conference League 2025-2026, a causa della vittoria della squadra polacca nel turno precedente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orario
La squadra di Vanoli fa visita alla formazione polacca in occasione della gara d'andata dei playoff di Conference League: le scelte ufficiali dei due allenatori
Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni
Jagiellonia e Fiorentina avversarie nel playoff d'andata di Conference League: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.
