La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è conclusa senza reti, a causa di una difesa molto compatta da entrambe le squadre. La sfida, valida per i playoff di Conference League, ha visto i padroni di casa contenere gli attacchi dei toscani, che hanno tentato diverse volte di trovare il gol. La Fiorentina ha sprecato alcune occasioni importanti nel primo tempo, ma non è riuscita a superare il portiere avversario. Ora si attende la sfida di ritorno per conoscere quale squadra avanzerà.

Cremonese, Luperto si presenta: «Felice di essere qui. Ha inciso la presenza di mister Nicola, ho parlato tanto con lui» Calciomercato Juve, quel bianconero è pronto a lasciare Torino? Fissato il prezzo per la cessione! Contatti con il Lione De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. La motivazione è clamorosa, ecco cosa è successo Cassano non ha dubbi: «Bodo? Sono convinto che è stata la peggior partita dell’Inter di Chivu. Freddo? Un alibi» Marelli sicuro: «Squalifica Allegri? Non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica. Su Fabregas.» Infortunio Boloca, intervento riuscito per il calciatore del Sassuolo! Le sue condizioni e il recupero De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Jagiellonia Fiorentina 0-0 LIVE: inizia la sfida dei playoff di Conference League

Jagiellonia Fiorentina LIVE: sintesi, cronaca, tabellino e risultato del match d’andata dei playoff di Conference LeagueLa partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è giocata per i playoff di Conference League 2025-2026, a causa dell’eliminazione della squadra polacca dai preliminari di Champions League.

Jagiellonia-Fiorentina diretta: cronaca, risultato e tabellino dei playoff di Conference LeagueLa partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è giocata per i playoff della Conference League 2025-2026, a causa della vittoria della squadra polacca nel turno precedente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.