Jagiellonia Fiorentina LIVE | sintesi cronaca tabellino e risultato del match d’andata dei playoff di Conference League

La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è giocata per i playoff di Conference League 2025-2026, a causa dell’eliminazione della squadra polacca dai preliminari di Champions League. La Fiorentina ha dominato il primo tempo, segnando due gol con Vlahovic e Sottil, mentre la Jagiellonia ha tentato di reagire senza successo. Il match si è svolto davanti a circa 8.000 spettatori nel campo di Bialystok, creando un’atmosfera intensa. I viola portano a casa un risultato positivo in vista del ritorno, che si giocherà tra due settimane.

