Jagiellonia Fiorentina LIVE | sintesi cronaca tabellino e risultato del match d’andata dei playoff di Conference League
La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è giocata per i playoff di Conference League 2025-2026, a causa dell’eliminazione della squadra polacca dai preliminari di Champions League. La Fiorentina ha dominato il primo tempo, segnando due gol con Vlahovic e Sottil, mentre la Jagiellonia ha tentato di reagire senza successo. Il match si è svolto davanti a circa 8.000 spettatori nel campo di Bialystok, creando un’atmosfera intensa. I viola portano a casa un risultato positivo in vista del ritorno, che si giocherà tra due settimane.
Brann Bologna LIVE: sintesi, cronaca, tabellino e risultato del match dei playoff di Europa LeagueIl Brann ha vinto la partita contro il Bologna, causata da una difesa troppo lenta dei rossoblù.
Jagiellonia-Fiorentina, andata playoff Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaLa partita tra Jagiellonia e Fiorentina si gioca perché le due squadre si affrontano nell’andata dei playoff di Conference League 20252026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Jagiellonia – Fiorentina, dove vedere in tv e streaming il match.
Jagiellonia-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la ConferenceSarà una Fiorentina che avrà inevitabilmente testa e pensieri sulla gara di lunedì prossimo contro il Pisa, derby toscano e sorta di spareggio in chiave salvezza, quella che affronterà lo Jagiellonia ... tuttosport.com
Fiorentina, niente Conference per Kean e DodòQuesto sarà il primo incontro europeo tra Jagiellonia Bialystok e Fiorentina; la Viola è imbattuta nelle quattro trasferte contro avversarie polacche nelle principali competizioni europee (3 vittorie, ... sport.sky.it
