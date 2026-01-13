Il più piccolo di tutti al Teatro Quarticciolo

13 gen 2026

Il Teatro Quarticciolo ospita sabato 17 gennaio lo spettacolo

"Il più piccolo di tutti" è lo spettacolo in scena al Teatro Quarticciolo sabato 17 gennaio. Uno spettacolo di Manuela Capece e Davide Doro per bambine e bambini dai 6 anni.La storiaQuesta è una storia che parla di pane e di sassi, di boschi spaventosi e di case perdute, di fame e di paura, di.

