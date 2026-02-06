Jacob Elordi ha appena rimesso Arc’teryx sulle moodboard di mezzo mondo

Jacob Elordi ha fatto parlare di sé durante un Q&A al BAFTA di Frankenstein. L’attore è salito sul palco indossando una giacca Arc’teryx, un dettaglio che ha sorpreso molti. Nessuno si aspettava di vederlo con questo marchio, ma la scelta ha attirato subito l’attenzione. Ora, i social si riempiono di commenti e commenti sulla sua scelta di stile. La giacca, infatti, sembra aver rimesso Arc’teryx tra le preferenze di molti fan.

Jacob Elordi si è presentato con qualcosa che non ci saremmo aspettati di vedere a un Q&A BAFTA di Frankenstein: una giacca Arc’teryx. Dopo mesi e mesi di completi Bottega, blazer Chanel, orologi Cartier e mocassini The Row, la meraviglia “from Down Under” ha scelto qualcosa di decisamente più rilassato per Londra. La Arc’teryx Beta è probabilmente una delle silhouette più riconoscibili del marchio canadese. Linee pulite, branding quasi inesistente e vera protezione in Gore-Tex. Uscita originariamente tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000, questa shell leggera era il tipo di giacca che avresti indossato mentre scalavi davvero qualcosa, non mentre facevi la fila per un flat white in centro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

