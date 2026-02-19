Italia sci alpino | dopo le Olimpiadi la Coppa del Mondo e il duello per il globo di cristallo

Dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia si prepara alla nuova stagione di sci alpino, con la sfida per la coppa del mondo. La partecipazione ai Giochi ha portato entusiasmo e nuovi talenti, che ora si concentrano sulle gare di quest’inverno. Le squadre italiane si allenano duramente sulle piste delle Alpi, puntando a migliorare i risultati e a conquistare punti preziosi. La competizione si fa sempre più intensa, con gli atleti pronti a sfidarsi tra discese e slalom. La stagione promette grandi emozioni per gli appassionati italiani.

La partecipazione italiana ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha segnato un traguardo significativo, con un bottino di cinque medaglie che identifica l'Italia tra le nazioni più performanti dello sci alpino mondiale. La conquista di **due ori, un argento e due bronzi** ha sottolineato la forza e la costanza degli atleti italiani, portando a casa risultati di alto livello in tutte le discipline principali. La vittoria più eclatante è arrivata dalla straordinaria Federica Brignone, che si è aggiudicata entrambe le medaglie d'oro nelle gare di gigante e superG, dimostrando di essere in grande forma a meno di un anno dall'infortunio durante la stagione precedente.