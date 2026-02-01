La Coppa del Mondo di sci alpino si ferma per le Olimpiadi di Milano Cortina. Da marzo, gli atleti si concentreranno sui Giochi, lasciando momentaneamente da parte le competizioni di coppa. La stagione entra in pausa, in attesa di riprendere dopo i Giochi invernali.

Ci siamo! È tempo di mandare in stand-by la Coppa del Mondo di sci alpino 2026 per concentrarci solamente sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Tutta l’attenzione sarà su Bormio e Cortina, laddove vivremo le gare che ci accompagneranno per le prossime settimane. La caccia alla Sfera di Cristallo ripartirà solamente a fine mese. Si tornerà ufficialmente in pista dal 26 febbraio al primo marzo in quel di Garmisch-Partenkirchen (Germania) per due gare veloci del comparto maschile. Nel weekend successivo, poi, ci si trasferirà a Kranjska Gora (Slovenia) per un gigante e uno slalom. Il Circo Bianco femminile, invece, sarà impegnato in Val di Fassa per due prove veloci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando ricomincia la Coppa del Mondo di sci alpino dopo le Olimpiadi? Gli appuntamenti del mese di marzo

