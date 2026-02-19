Iran Perché Trump non può mostrarsi debole
Il generale Amos Yadlin, direttore dell’Inss, ha dichiarato che potrebbe rinunciare a volare all’estero questo fine settimana. Questa decisione deriva dalla crescente tensione tra Iran e Israele, che ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra i vertici militari israeliani. Il Comando del Fronte Interno ha ricevuto molte telefonate allarmate, con domande sulla sicurezza e sulle possibili conseguenze di eventuali azioni iraniane. La paura di un’escalation si fa sentire tra i responsabili militari israeliani, che cercano di valutare le prossime mosse.
Al Comando del Fronte Interno Israeliano il telefono ieri non ha smesso di suonare con mille domande preoccupate dopo che il generale Amos Yadlin, direttore dell'Inss, un famoso think tank strategico, ha detto che ci penserebbe due volte prima di volare all'estero il prossimo week end. Pensa che ormai la guerra verrà a giorni. Trump, nonostante le formule diplomatiche per cui il secondo match della trattativa con l'Iran sarebbe andato benino, si sarebbe invece stufato di giochetti che rimandano le vere risposte alle tre richieste Usa. LO scenario è largo. Mentre Aragchi ministro degli Esteri iraniano, dichiara possibile da Ginevra una trattativa sull'uranio arricchito, nello Stretto di Hormuz le navi iraniane compiono un drill con le forze russe e Cinesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Perché Donald Trump vuole la Groenlandia? Può davvero conquistarla? L'Europa può entrare in guerra con gli Usa per proteggerla? Domande e risposteLa Groenlandia sta attirando l’attenzione internazionale come possibile obiettivo strategico degli Stati Uniti nel 2026.
Iran, il gioco sporco: perché può precipitare tuttoL’attuale scenario tra Iran e Stati Uniti si caratterizza per tensioni crescenti e difficili negoziati.
Iran, perché Trump congela l'attacco - Porta a porta 15/01/2026
Argomenti discussi: Sfida con l'Iran, ecco perché Trump raddoppia e accelera; Incontro Netanyahu-Trump oggi, sul tavolo (anche) l'Iran: cosa si sono detti; Iran: Trump e Netanyahu in ‘stand by’. Epstein: Bondi sulla graticola; Iran, i tre scenari possibili per un attacco Usa contro il regime degli ayatollah e qual è il vero obiettivo di Trump.
Iran: fonti governative americane parlano di essere pronte ad un attacco a Teheran ma Trump tergiversaAbbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Clicca sul pulsante per consultarla. Amphibious assault ship USS Bataan (LHD-5), a component of the Bataan Amphibious Ready Group and 26th Marin ... primapress.it
Iran, truppe Usa già schierate per un attaccoL’esercito americano si è messo in posizione per un possibile attacco all’Iran. Lo riferiscono funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al New York Times precisando che Donald Trump non ha ancor ... ilsole24ore.com
Sei ragioni che possono convincere Trump ad attaccare l'Iran facebook
Don Beyer: “Trump minaccia di portare l'America in guerra con l'Iran se non raggiungeranno un accordo come quello che ha stracciato nel 2017 per rinunciare al programma nucleare che ha affermato di aver ‘totalmente annientato’ qualche mese fa. No alla g x.com