Il generale Amos Yadlin, direttore dell’Inss, ha dichiarato che potrebbe rinunciare a volare all’estero questo fine settimana. Questa decisione deriva dalla crescente tensione tra Iran e Israele, che ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra i vertici militari israeliani. Il Comando del Fronte Interno ha ricevuto molte telefonate allarmate, con domande sulla sicurezza e sulle possibili conseguenze di eventuali azioni iraniane. La paura di un’escalation si fa sentire tra i responsabili militari israeliani, che cercano di valutare le prossime mosse.

Al Comando del Fronte Interno Israeliano il telefono ieri non ha smesso di suonare con mille domande preoccupate dopo che il generale Amos Yadlin, direttore dell'Inss, un famoso think tank strategico, ha detto che ci penserebbe due volte prima di volare all'estero il prossimo week end. Pensa che ormai la guerra verrà a giorni. Trump, nonostante le formule diplomatiche per cui il secondo match della trattativa con l'Iran sarebbe andato benino, si sarebbe invece stufato di giochetti che rimandano le vere risposte alle tre richieste Usa. LO scenario è largo. Mentre Aragchi ministro degli Esteri iraniano, dichiara possibile da Ginevra una trattativa sull'uranio arricchito, nello Stretto di Hormuz le navi iraniane compiono un drill con le forze russe e Cinesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, Perché Trump non può mostrarsi debole

Perché Donald Trump vuole la Groenlandia? Può davvero conquistarla? L'Europa può entrare in guerra con gli Usa per proteggerla? Domande e risposteLa Groenlandia sta attirando l’attenzione internazionale come possibile obiettivo strategico degli Stati Uniti nel 2026.

Iran, il gioco sporco: perché può precipitare tuttoL’attuale scenario tra Iran e Stati Uniti si caratterizza per tensioni crescenti e difficili negoziati.

Iran, perché Trump congela l'attacco - Porta a porta 15/01/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.