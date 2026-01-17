Iran il gioco sporco | perché può precipitare tutto

L’attuale scenario tra Iran e Stati Uniti si caratterizza per tensioni crescenti e difficili negoziati. Mentre gli USA propongono incentivi diplomatici, la presenza della portaerei USS Abraham Lincoln evidenzia un approccio di deterrenza militare. Questa dinamica può influenzare significativamente la stabilità della regione e le relazioni internazionali, rendendo essenziale un’analisi accurata delle strategie in atto e delle possibili evoluzioni future.

Gli Stati Uniti stanno offrendo una carota diplomatica all’Iran mentre il bastone, la portaerei USS Abraham Lincoln e il suo gruppo da attacco, continua a fare rotta verso la regione. Fra giovedì e venerdì l’opzione di un attacco americano contro gli ayatollah massacratori di manifestanti è passata in secondo piano. Il nuovo atteggiamento di Donald Trump, che pure aveva promesso sostegno ai manifestanti contro il regime teocratico, è dovuto sia alla sua nota volatilità sia a valutazioni pragmatiche. Pur mostrando segni di difficoltà, il regime di Teheran appare ancora capace di mantenere il controllo del Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

