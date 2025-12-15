Iaia Forte è Tony Pagoda all’Argot Studio

L’Argot Studio ospita Tony Pagoda, uno spettacolo ispirato all’opera di Paolo Sorrentino. In scena, uno dei personaggi più iconici, il cantante napoletano dall’anima tormentata e complessa, protagonista di un viaggio emotivo intenso e coinvolgente. Un’occasione per immergersi in un universo ricco di emozioni e riflessioni, interpretato da Iaia Forte.

© Romatoday.it - Iaia Forte è Tony Pagoda all’Argot Studio L’Argot Studio presenta Tony Pagoda, lo spettacolo tratto dall’opera di Paolo Sorrentino. In scena uno dei personaggi più emblematici, scaturiti dalla mente del grande regista e autore: il cantante da night club napoletano, fragile e smisurato, protagonista di un’odissea emotiva sospesa tra. Romatoday.it pica - pau dançando ???? lovezinho #shorts #shortvideo #youtubeshorts #dance #tiktok Canone in verso. Omaggio poetico di Iaia Forte - Sarà Iaia Forte, nota al grande pubblico per avere interpretato “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, “Il giovane favoloso” di Mario Martone e molti altri film d’autore, a chiudere la quarta ... lanazione.it Iaia Forte a Napoli:anche il teatro riscopre il ciclone Elvira Notari - Coincidenza non indifferente: la presentazione di uno spettacolo su Elvira Notari, coraggiosa imprenditrice del cinema muto napoletano con la sua Dora film e il marito Nicola, vessata dal fascismo in ... ilmattino.it Dal 18 al 21 dicembre di Paolo Sorrentino torna in teatro, tra lustrini, memoria e musica, con una straordinaria Iaia Forte, in un vulcanico e straripante flusso di coscienza. Tony Pagoda è un cantante napoletano da night club, con tanto pa - facebook.com facebook