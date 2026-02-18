Bodo Glimt Inter LIVE 3-1 | doccia gelata in Norvegia al ritorno servirà un’impresa

Il Bodo Glimt ha battuto l’Inter 3-1 all’Aspmyra Stadion, lasciando i nerazzurri in crisi. La vittoria è arrivata grazie a due gol nel primo tempo e a un’altra rete nel secondo, mentre l’Inter ha segnato solo una rete su rigore. La squadra norvegese ha mostrato grande determinazione e controllo del gioco, sorprendendo gli avversari italiani. La sfida di ritorno si preannuncia difficile per l’Inter, che dovrà recuperare il risultato per passare il turno. La gara è stata molto intensa fin dall’inizio.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 all'Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, playoff d'andata della Champions League 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all'Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, match d'andata dei playoff di Champions League 202526, per accedere agli ottavi di finale. Trasferta ostica in Norvegia per i nerazzurri, che dovranno vedersela anche col clima gelido e un terreno di gioco non in perfette condizioni. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 90+3? FINISCE QUI – Triplice fischio. 90? RECUPERO – Saranno 3 i minuti di recupero.