McKennie a disposizione per Pisa Juve? Novità importanti dopo l’allenamento di oggi Ecco cos’è successo

McKennie torna pienamente a disposizione per la trasferta di Pisa. Superati i fastidi fisici accusati dopo la sfida con la Roma. La notizia più attesa per la Juventus di Luciano Spalletti in vista della sfida contro il Pisa riguarda il recupero di Weston McKennie. Il centrocampista americano, che era rimasto in dubbio nei giorni scorsi a causa di alcuni acciacchi fisici rimediati nel match contro la Roma, è tornato regolarmente ad allenarsi in gruppo. Gli esami strumentali condotti dallo staff medico bianconero avevano fortunatamente escluso lesioni muscolari, confermando che si trattava solo di un affaticamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

