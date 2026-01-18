OpenAI lancia il traduttore di ChatGPT | pro e contro rispetto a Google Translate

Da fanpage.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI introduce il nuovo traduttore di ChatGPT, offrendo supporto in oltre 50 lingue, personalizzazione dello stile e gestione di testi e audio. Questa novità mira a competere con i traduttori automatici esistenti, come Google Translate, offrendo potenzialmente maggiore flessibilità e qualità nelle traduzioni. Analizziamo i principali vantaggi e limiti di questa soluzione rispetto ai servizi consolidati nel mercato.

Oltre 50 lingue, personalizzazione stilistica e gestione di testi e audio: il colosso dell’IA punta a ridefinire il mercato dei traduttori automatici. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

ChatGPT Translate lancia la sfida a Google: traduzioni su misura con l’AI. Come funziona
ChatGPT Translate si propone come una nuova soluzione per le traduzioni online, utilizzando l'intelligenza artificiale per offrire risultati più personalizzati e precisi. In un contesto in cui Google domina il settore, questa piattaforma mira a innovare i servizi di traduzione, integrando tecnologie avanzate per rispondere alle esigenze di utenti e aziende. Di seguito, si analizzerà come funziona questa nuova proposta e quali sono le sue potenzialità.

ChatGPT come l’App Store: OpenAI lancia il marketplace per l’IA
OpenAI apre le porte a un nuovo universo di intelligenza artificiale con il lancio di un marketplace ispirato all’App Store. Un passo che segna l’evoluzione di ChatGPT, trasformandolo in un sistema più complesso e versatile, pronto a rivoluzionare il modo in cui interagiamo e sfruttiamo le potenzialità dell’IA.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.