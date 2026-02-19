Incontri di Valore nel salotto di Ruocco arriva Catena Fiorello Il 4 marzo sarà il turno di Nordio

Catena Fiorello sarà ospite a “Gli Incontri di Valore” a Pompei, evento causato dalla sua recente pubblicazione, che ha scalato le classifiche italiane. La scrittrice, nota anche come conduttrice televisiva, si confronterà con il pubblico nel salotto di Nicola Ruocco il 4 marzo alle 20. Dopo l’intervento di Vittorio Del Tufo, la serata continuerà con la sua presenza, offrendo un’occasione per ascoltare i dettagli dietro il suo nuovo romanzo. L’evento si svolge nel cuore della città, in un’atmosfera informale e coinvolgente.

Dopo la presentazione del libro di Vittorio Del Tufo, vicedirettore de “Il Mattino”, domani, alle ore 20, quale 135º ospite de “Gli Incontri di Valore”, celebre salotto in Pompei fondato e diretto da Nicola Ruocco, sarà il turno di Catena Fiorello, scrittrice, autrice e conduttrice televisiva italiana, sorella di Giuseppe e Rosario Fiorello. Alle ore 20, sempre nell’elegante location di Habita79 a Pompei, la celebre ospite presenterà con Ruocco il suo romanzo “Vita e peccati di Maria Sentimento”, edito Rizzoli. Il libro di Catena è intimo, interessante, quasi toccante, proiettando il lettore nella Sicilia degli anni ’50, con un personaggio che sfida la retorica del suo tempo e del suo luogo, incarnando una vittoria quotidiana anziché l’abusata virtù della resilienza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

