Incontri di Valore da Renzi a Luna | un anno di successi per il Salotto letterario fondato da Ruocco

Nel 2025, gli Incontri di Valore, il Salotto letterario ideato da Nicola Ruocco, hanno consolidato la propria presenza nel panorama culturale. Da Renzi a Luna, numerosi ospiti hanno contribuito a creare un percorso ricco di dialoghi e approfondimenti. Un anno di successi che testimonia l’importanza di questa iniziativa nel promuovere la cultura e il confronto tra diverse voci.

Il 2025 è stato l’anno della definitiva consacrazione della rassegna “Gli Incontri di Valore”, fondata e diretta da Nicola Ruocco. Nell’anno, due edizioni stagionali, quasi 40 ospiti, 130 in totale dall’inizio dell’iniziativa letteraria. L’idea di Ruocco, di cui è anche relatore oltre che promotore, non ha ormai eguali in Italia, attestandosi il progetto come primo salotto letterario nazionale di iniziativa privata. Ospitati sempre nell’elegante location di Habita79 in Pompei, domenica 28 dicembre sarà il turno del 130imo ospite: il raffinato giornalista Riccardo Luna, con il libro edito da Solferino “Qualcosa è andato storto – come i social network e l’intelligenza artificiale ci hanno rubato il futuro”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

