Mola di Bari | incidente mortale Scontro auto-moto deceduta una donna

Scrive Giuseppe Colonna, sindaco di Mola di Bari: Alle prime luci di questa mattina, Catia Spada, instancabile lavoratrice del canile comunale, ha tragicamente perso la vita in un grave incidente stradale. Catia era una presenza discreta ma costante, una donna capace di trasformare ogni gesto quotidiano in cura e attenzione, soprattutto verso chi non ha voce. La sua dedizione, il suo sorriso gentile e la passione autentica che metteva nel suo lavoro lasciano un segno profondo in tutta la comunità. Volontaria della Protezione Civile di Mola di Bari, dove non ha mai fatto mancare il suo contributo, sempre pronta a impegnarsi con generosità e senso del dovere verso il prossimo in ogni circostanza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Mola di Bari: incidente mortale Scontro auto-moto, deceduta una donna

Approfondisci con queste news

Mola di Bari in lutto per la scomparsa di Catia Spada Questa mattina la nostra comunità è stata colpita da una tragedia: Catia Spada, volontaria della Protezione Civile e dipendente del canile comunale, ha perso la vita in un frontale alle porte di Mola mentr - facebook.com Vai su Facebook

Incidente stradale a Mola di Bari, muore una 49enne motociclista: era una volontaria della protezione civile - Tragedia a Mola di Bari: muore in moto Catia Spada, volontaria della Protezione civile. Scrive trmtv.it

Catia Spada morta in scooter a Bari, la gamba persa nell'incidente e la corsa disperata in ospedale: aveva 49 anni - Una donna di 49 anni, Catia Spada, è morta intorno alle 7. Come scrive ilmattino.it

Mola di Bari, volontaria della Protezione Civile perde la vita in un tragico frontale: la comunità sotto shock - La morte di Catia Spada rappresenta una perdita gravissima per Mola di Bari: una figura di riferimento nel volontariato locale, conosciuta per la sua disponibilità e per il ruolo essenziale svolto ... giornaledipuglia.com scrive

Scontro auto-moto a Mola di Bari, è morta Catia Spada: "Il suo impegno per i cani sarà da esempio" - La donna di 49 anni era molto nota per il suo lavoro nel canile comunale. Da msn.com

Auto contro il distributore di carburante nell'area di servizio, scoppia un incendio - Incidente in un'area di servizio sulla statale 16 in direzione Sud tra Torre a Mare e Mola di Bari. Da rainews.it