Pensione anticipata a 64 anni come lasciare il lavoro nel 2026 | nuove regole

Nel 2026, la possibilità di andare in pensione anticipata a 64 anni continuerà a essere disponibile, sebbene le normative si siano progressivamente modificate. Conoscere le nuove regole e i requisiti aggiornati è fondamentale per pianificare correttamente il proprio percorso verso la pensione. Questa guida offre un quadro chiaro e aggiornato sulle modalità di uscita anticipata dal lavoro, aiutandoti a comprendere i passaggi necessari per lasciare l’attività nel rispetto delle norme vigenti.

La pensione anticipata a 64 anni rimane un traguardo raggiungibile anche nel 2026, ma la strada si fa sempre più impervia. Gli ultimi interventi normativi hanno infatti inasprito i requisiti. Questa possibilità è ora riservata a una platea più ristretta di lavoratori Il principale requisito per andare in pensione prima resta il sistema contributivo puro. Ciò significa che l'importo viene calcolata solo sui contributi versati, senza alcuna quota legata alle ultime retribuzioni. Chi rientra in questa categoria. Sono i lavoratori che non hanno versato nemmeno un giorno di contributi prima del 1° gennaio 1996, data di entrata in vigore della Riforma Dini.

