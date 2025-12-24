L e dimensioni non contano, finché non si parla di borse. Ci sono occasioni che richiedono accessori dalle forme e dal carattere contenuto e così entrano in gioco le pochette in pelle. Chic e senza tempo, l’Inverno 20252026 ha preso una sbandata per questa silhouette, elevandola a must-have di stagione e declinandola in versioni che spaziano dal minimalismo all’extravaganza. Va all’asta la Birkin Voyageur, la borsa decorata a mano da Jane Birkin X Da chi si è divertito con le dimensioni, rendendo XXL un modello piccolo per natura, a chi a sperimentato con le texture, intrecciando, sfilacciando o decorando la pelle (anche eco, in alcuni casi). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pochette in pelle: perché la borsa più compatta è anche la più desiderata della stagione

Leggi anche: Che cos’è il micro- needling, l’esperta “Rende la pelle più compatta e luminosa”

Leggi anche: Galaxy S26 Ultra potrebbe essere più leggero ma senza la RAM in più desiderata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pochette firmate da giorno e da sera: scopri le più belle in offerta su Amazon! - Da portare sotto il braccio oppure da abbinare alla borsa: la pochette è un accessorio immancabile per una fashionista! alfemminile.com

La maxi pochette è la borsa (capiente) protagonista dei look da giorno più eleganti. E si porta così - Sulle passerelle dell'autunno inverno, si è assistito a una diffusa, particolare gestualità delle mani: le modelle afferravano qualsiasi cosa, dalle ... vogue.it

Tote bag o pochette, purché sia in suede. La borsa scamosciata è la vera It Bag dell’Autunno 2024 - body, l’accessorio in camoscio si prepara ad accompagnare ogni outfit della giornata, dall’alba al tramonto. iodonna.it

Arrivano i nuovi cofanetti Goovilicous, pensati per coccolare la pelle con routine semplici, naturali e super efficaci. Disponibili in 3 versioni: • Detersione – Mousse + Scrub + Pochette Puffy • Vitamina C – Siero + Crema + Pochette Puffy • Acido Ialuronico – - facebook.com facebook