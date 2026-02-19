in aula la stagione delle bombe del 1993 baiardo due processi in uno tra i testimoni il boss graviano

A Firenze, si ripercorre oggi la stagione delle bombe del 1993, con il processo a Salvatore Baiardo. Il gelataio di Omegna, noto anche per aver previsto la cattura di Matteo Messina Denaro, si trova davanti ai giudici in un procedimento che combina due casi. Tra i testimoni figura anche il boss Graviano, chiamato a confermare le sue dichiarazioni. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento complesso, che coinvolge più imputati e aspetti ancora da chiarire. La corte ascolta con attenzione ogni dettaglio emerso durante le udienze.

Firenze, 19 febbraio 2026 – Sul banco degli imputati è presente Salvatore Baiardo, il gelataio di Omegna noto per le sue interviste-bomba: nella più celebre, “anticipò“ la cattura di Matteo Messina Denaro. Ma sullo sfondo del processo iniziato ieri a Firenze, ci sono i nomi più roboanti delle inchieste fiorentine sulle stragi del 1993: Marcello Dell’Utri, Silvio Berlusconi e i loro collegamenti, finora soltanto ipotesi investigative, con Cosa Nostra. Il conduttore Massimo Giletti in una lancio del suo programma Lo stato delle cose a Roma, 16 febbraio 2026. ANSAMAURIZIO BRAMBATTI Quasi due processi in uno: perché i pm Leopoldo De Gregorio e Lorenzo Gestri, oltre a dimostrare che Baiardo con le sue affermazioni ai pm avrebbe calunniato Massimo Giletti e l’ex sindaco di Cerasa Giancarlo Ricca, devono motivare anche l’aggravante contestata: il favoreggiamento che sarebbe consistito nel compromettere, anche «intossicando l’informazione», le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sui rapporti tra i Graviano e i presunti mandanti, aggravato dall’agevolazione «dell’associazione denominata Cosa nostra, interessata a non compromettere le figure di Silvio Berlusconi, quale referente istituzionale, e Marcello Dell’Utri, legato all’organizzazione, ed entrambi parti, secondo l’ipotesi d’accusa, dell’accordo stragista». 🔗 Leggi su Lanazione.it

