Ha violato le prescrizione dei domiciliari | arrestato Salvatore Baiardo il favoreggiatore dei fratelli Graviano

Il Gup di Firenze Fabio Gugliotta ha disposto l’arresto di Salvatore Baiardo dopo l’udienza preliminare di oggi nel procedimento che vede indagato l’ex gelataio di Omegna, già condannato per favoreggiamento dei boss mafiosi Giuseppe e Filippo Graviano (da lui aiutati nella latitanza negli anni ’90) per favoreggiamento e calunnia, anche ai danni di Massimo Giletti. Le contestazioni sono aggravate dall’aver voluto favorire Cosa Nostra. I pm fiorentini Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio avevano chiesto, oltre al rinvio a giudizio, anche di sostituire gli arresti domiciliari per Baiardo con la detenzione in carcere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha violato le prescrizione dei domiciliari”: arrestato Salvatore Baiardo, il favoreggiatore dei fratelli Graviano

News recenti che potrebbero piacerti

Mantenimento arretrato: prescrizione in cinque anni per i ratei Il Tribunale di Torre Annunziata chiarisce: niente prescrizione decennale senza giudicato sui... - facebook.com Vai su Facebook

“Ha violato le prescrizione dei domiciliari”: arrestato Salvatore Baiardo, il favoreggiatore dei fratelli Graviano - Il Gup di Firenze Fabio Gugliotta ha disposto l’arresto di Salvatore Baiardo dopo l’udienza preliminare di oggi nel procedimento che vede indagato l’ex gelataio di Omegna, già condannato per ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Continue violazioni degli arresti domiciliari: 34enne arrestato dalla Polizia di Stato - La Polizia di Stato ha arrestato un 34enne che aveva violato gli arresti domiciliari e aveva commesso altri reati. Segnala trmtv.it

Viola ripetutamente le prescrizioni della detenzione domiciliare. 54enne arrestato e portato in carcere. - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, nell'ambito di un'ampia attività di controllo del territorio e contrasto alla criminalità, hanno dato esecuzione a ... Lo riporta gazzettadiparma.it

Agli arresti domiciliari in comunità viola le prescrizioni risultando anche positivo ai test tossicologici. Arrestato e portato in carcere 50enne italiano - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo della custodia cautelare in carcere emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emi ... Si legge su gazzettadiparma.it

Si schianta con l'auto della madre dopo la fuga dai domiciliari, poi torna a casa a piedi e va in carcere: «Non sono mai uscito» - Un uomo di 28 anni, residente nel Veneziano, non è riuscito a scontare nemmeno un quarto della sua pena agli arresti domiciliari: dopo soli due mesi, ha cercato la ... Come scrive msn.com

Ai domiciliari per revenge porn evade per comperare droga, preso - Era agli arresti domiciliari per una condanna legata alla diffusione illecita di video intimi dell'ex fidanzata, ma ha più volte violato le prescrizioni della misura alternativa, in un caso per ... Da ansa.it