In arrivo la nuova edizione di Zagor – Il vampiro un omaggio al Dracula di Bela Lugosi
Sergio Bonelli Editore pubblica una nuova edizione di Zagor – Il vampiro, rendendo omaggio a Bela Lugosi e alla sua storica interpretazione di Dracula. La riedizione si distingue per una copertina rivisitata e alcune scene inedite che arricchiscono il racconto originale. Il fumetto, pubblicato per la prima volta negli anni Settanta, torna in libreria questa settimana, attirando i fan di lunga data e i collezionisti. La ristampa sarà disponibile nelle fumetterie e online, offrendo un’occasione per riscoprire un classico del fumetto italiano.
Grazie a Sergio Bonelli Editore, è in arrivo una nuova riedizione di Zagor – Il vampiro, dove compare un omaggio a Bela Lugosi e alla sua indimenticabile interpretazione di Dracula. Ecco il comunicato stampa: Uscirà il 27 febbraio la nuova edizione di ZAGOR. IL VAMPIRO, l’amatissima storia del celebre personaggio, creato da Guido Nolitta e realizzato graficamente da Gallieno Ferri, alle prese con la figura principe dell’immaginario horror: il vampiro Bela Rakosi! Zagor – Il vampiro -©Sergio Bonelli Editore Su richiesta dell’amico Bob Parkman, Zagor e Cico decidono di accompagnare suo figlio Albert che sta per guidare per la prima volta una carovana di pionieri. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Bela Lugosi divenne così identificato con il Conte che, negli anni del declino, pare camminasse per casa con il mantello, parlando al suo riflesso. Il desiderio finale: Quando morì nel 1956, fu sepolto — su richiesta del figlio e della quarta moglie — con il suo co facebook