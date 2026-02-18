Musica ballo libero e l' omaggio al regista Béla Tarr | nuova serata Contado al teatro Comandini

In questa occasione, a guidare la serata, sarà il cinema di Béla Tarr, regista ungherese recentemente scomparso. "L’ultima barca. Trenodia per Béla Tarr" è il titolo dell’iniziativa curata da Pier Paolo Zimmermann che presenterà brevi visioni tratte da opere del regista e sceneggiatore come: Prologus (2004), Hotel Magnezit (1980), Az utolsó hajó L’ultima barca (1990). Figura essenziale del cinema europeo contemporaneo, Béla Tarr è stato autore di un linguaggio capace di dare forma alla crisi di comunicazione che attraversava l’umanità. I suoi film si riconoscono per l’utilizzo di lunghi piani sequenza, di un bianco e nero denso e poetico, e per un ritmo di contemplazione che Contado celebra omaggiando il cinema politico nel senso più profondo, ossia quello lontano da qualsiasi ideologia: capace di uno sguardo metafisico sugli effetti corrosivi del potere, la resa collettiva e la lenta frantumazione dei legami sociali.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Contado, un ’Ballo elementare’ in scena al teatro ComandiniQuesta sera al teatro Comandini torna Contado, il tradizionale appuntamento del venerdì dedicato ai raduni sociali.

Danza, melodie sperimentali e dj set: al teatro Comandini le serate d'arte "Contado"Al Teatro Comandini di Cesena proseguono le serate di

