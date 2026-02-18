Musica ballo libero e l' omaggio al regista Béla Tarr | nuova serata Contado al teatro Comandini
In questa occasione, a guidare la serata, sarà il cinema di Béla Tarr, regista ungherese recentemente scomparso. "L’ultima barca. Trenodia per Béla Tarr" è il titolo dell’iniziativa curata da Pier Paolo Zimmermann che presenterà brevi visioni tratte da opere del regista e sceneggiatore come: Prologus (2004), Hotel Magnezit (1980), Az utolsó hajó L’ultima barca (1990). Figura essenziale del cinema europeo contemporaneo, Béla Tarr è stato autore di un linguaggio capace di dare forma alla crisi di comunicazione che attraversava l’umanità. I suoi film si riconoscono per l’utilizzo di lunghi piani sequenza, di un bianco e nero denso e poetico, e per un ritmo di contemplazione che Contado celebra omaggiando il cinema politico nel senso più profondo, ossia quello lontano da qualsiasi ideologia: capace di uno sguardo metafisico sugli effetti corrosivi del potere, la resa collettiva e la lenta frantumazione dei legami sociali.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contado, un ’Ballo elementare’ in scena al teatro ComandiniQuesta sera al teatro Comandini torna Contado, il tradizionale appuntamento del venerdì dedicato ai raduni sociali.
Il nostro speciale su Béla Tarr continua con il capolavoro Satantango, kolossal in sottrazione del regista «maestro dell’apocalisse», tratto dal romanzo di László Krasznahorka. Ne scrive Matteo Bonfiglioli. #belatarr facebook