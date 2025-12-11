In alto i calici questa Vuelle è da Brindisi

La Vuelle si prepara a celebrare la serata degli auguri in un'atmosfera festosa e colorata, indossando il tradizionale biancorosso. Ricordando l'ultima visita alla Vag Extra, quattro anni fa, si evoca un passato di ambizioni e speranze, segnando un momento di riflessione e rinnovata energia per la squadra e i suoi tifosi.

Casa Vitri vestita a festa per la serata degli auguri in biancorosso. L’ultima volta che la Vuelle venne a celebrare il Natale alla Vag Extra, quattro anni fa, la squadra era ancora al piano di sopra e coltivava pure delle ambizioni. Ma in questa stagione qualcosa di importante si è riacceso e a Roberta Vitri, la figlia di Alceste, brillano gli occhi: "Siamo onorati che la Vuelle abbia scelto noi per la serata degli auguri, devo dire che quest’anno venire alla Vitrifrigo Arena è bellissimo, si è creata una bella atmosfera, la squadra piace, i tifosi si divertono e siamo contenti di affiancare il club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net