Il video dei robot cinesi che fanno arti marziali è il messaggio di Pechino al mondo | cosa dobbiamo aspettarci

Durante le celebrazioni del Capodanno Lunare, la televisione cinese ha trasmesso un video di robot umanoidi che eseguono mosse di arti marziali e acrobazie. La scena mostra robot avanzati che compiono movimenti precisi e agili, sorprendendo gli spettatori. Questo spettacolo sottolinea le capacità tecnologiche di Pechino, che punta a mostrare al mondo le sue innovazioni nel settore robotics. Il video fa parte di un messaggio più ampio di progresso e ambizione cinese. La scena si conclude con un robot che saluta il pubblico.

ln occasione delle celebrazioni per il Capodanno Lunare, la principale emittente cinese ha messo in scena uno spettacolo di robot umanoidi capaci di esibirsi in mosse di arti marziali e acrobazie impeccabili. Al di à dello show, l'evento è stato uno sfoggio di supremazia tecnologica da parte di un Paese che punta molto sulle macchine intelligente per sostenere il proprio progresso.