Pitti 109 | Gabriele Pasini racconta la collezione il futuro della moda e il valore del Made in Italy

Durante Pitti Uomo 109, Gabriele Pasini condivide approfondimenti sulla collezione, il futuro della moda e l’importanza del Made in Italy. In questa serie di interviste, insieme a Bruno Barbieri, analizza le tendenze e i valori che guidano il sistema moda, offrendo una prospettiva chiara e articolata sul ruolo della moda nel contesto attuale e futuro.

Pitti Uomo 109 si conferma spazio di confronto e visione per il sistema moda internazionale. In questa serie di video interviste, Gabriele Pasini, insieme a Bruno Barbieri, presenta la collezione, racconta i progetti che ne orientano il futuro e offre una riflessione sul ruolo della moda oggi e domani.

