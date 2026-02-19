Il tuo acido gastrico è abbastaza potente da sciogliere una lametta Ecco come funziona

Il nome dell’acido gastrico, chiamato acido cloridrico, causa la capacità di sciogliere oggetti metallici come una lametta. Quando raggiunge lo stomaco, questa sostanza agisce rapidamente, agevolando la digestione. La sua forza è tale che può dissolvere anche materiali molto resistenti, se lasciata agire troppo a lungo. Questa reazione aiuta il corpo a scomporre i cibi e a eliminare eventuali sostanze indesiderate. Per questo motivo, il livello di acido nello stomaco deve essere attentamente regolato.

Dentro il tuo stomaco, in questo preciso momento, c’è una miscela estremamente potente: acido cloridrico. È una sostanza altamente corrosiva, capace di scomporre le proteine più resistenti e di trasformare in poche ore anche la carne più compatta in una massa liquida. Dal punto di vista chimico, è un ambiente ostile, quasi estremo. Eppure, nonostante questa “vasca” acida ribollente, il tuo corpo non viene digerito dall’interno. Il motivo è uno dei meccanismi di difesa più affascinanti dell’organismo umano. La chiave di tutto è la cosiddetta barriera mucosa. Non si tratta di semplice muco, ma di uno strato spesso, compatto e ricco di sostanze protettive che riveste costantemente le pareti dello stomaco.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

