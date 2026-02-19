Il sottosegretario all’Istruzione al Cortese per celebrare la vittoria al concorso Mad for scienze

Il Sottosegretario all’Istruzione, Paola Frassinetti, ha visitato oggi il Liceo Scientifico “Nino Cortese” di Maddaloni per congratularsi con gli studenti. La visita è avvenuta dopo che l’istituto ha conquistato il primo posto nel concorso nazionale Mad for Science 2025, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS. Frassinetti ha incontrato studenti e insegnanti, portando il suo supporto alla scuola. Durante l’incontro, ha anche assistito a una presentazione dei progetti vincitori, per poi lasciare il liceo con un sorriso soddisfatto.

"Il Sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, ha visitato oggi il Liceo Scientifico "Nino Cortese" di Maddaloni per complimentarsi per il premio vinto dall'istituto nell'edizione 2025 del concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS segno dell'attenzione del governo alle eccellenze del territorio". A renderlo noto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vincenzo Santangelo che, con il sindaco Andrea De Filippo, ha accompagnato Frassinetti nell'istituto maddalonese. Il Liceo "Nino Cortese" si è aggiudicato il primo posto con il progetto "Le risorse invisibili del mare", distinguendosi tra centinaia di scuole italiane per l'originalità, la qualità scientifica e l'impatto educativo del lavoro svolto.