Rilastil D-Clar Gocce Depigmentanti Concentrate le recensioni del siero viso anti-macchia
In gocce concentrate, agisce in modo mirato sulle zone d'ombra causate dal sole, dall'acne o dal melasma, riducendone l'aspetto per un incarnato più uniforme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
BLACK FRIDAY IN FARMACIA TANDA Dal 21 al 30 novembre RILASTIL -30% -30% solo per pochi giorni, poi si torna al prezzo normale. Passa da noi, ti aiutiamo a scegliere la routine Rilastil più adatta alla tua pelle. *esclusi prodotti già in offerta - facebook.com Vai su Facebook
La maschera viso che regala un boost di luminosità in pochi minuti è il colpo di fulmine beauty di luglio - Clar Maschera Intensiva Illuminante è il trattamento che non può mancare nella tua beauty routine. Riporta dilei.it
D-Clar di Rilastil la linea depigmentante anti-macchie in 3 step - CLAR Micropeeling Concentrato è un trattamento esfoliante, levigante e schiarente intensivo che accelera il ricambio cellulare. Segnala dica33.it