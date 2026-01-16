Mark Carney e Xi Jinping annunciano un nuovo partenariato tra Canada e Cina

Il 16 gennaio, durante una visita a Pechino, il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato un nuovo accordo con la Cina riguardante i dazi reciproci e l’importazione di auto elettriche. Questo passo rappresenta l’inizio di un partenariato tra i due paesi, dopo un periodo di tensioni nelle relazioni commerciali. La notizia evidenzia un possibile miglioramento nei rapporti economici tra Canada e Cina.

Il 16 gennaio il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato accordi con la Cina sui dazi doganali reciproci e sull’importazione di auto elettriche, durante una visita a Pechino che segna l’avvio di un partenariato dopo anni di tensioni. “Il Canada e la Cina hanno raggiunto un accordo commerciale preliminare ma storico, che punta a eliminare gli ostacoli al commercio bilaterale riducendo i dazi”, ha dichiarato Carney durante un briefing con la stampa a margine della visita, la prima di un capo di governo canadese a Pechino da otto anni. Carney ha inoltre affermato che il suo paese autorizzerà l’ingresso di 49mila auto elettriche prodotte in Cina, con dazi di appena il 6,1 per cento, cioè il livello precedente a una serie di misure di ritorsione reciproche. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Mark Carney e Xi Jinping annunciano un nuovo partenariato tra Canada e Cina Leggi anche: Donald Trump e Xi Jinping annunciano un’intesa su terre rare e dazi Leggi anche: Usa-Cina, le immagini della calorosa stretta di mano tra Trump e Xi Jinping Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Al via incontro tra Xi Jinping e Mark Carney; Il premier canadese Mark Carney elogia i rapporti con la Cina; Beijing, Xi receives Carney: 'China and Canada create a strategic partnership'; Canada e Cina provano a riavvicinarsi dopo anni difficili. Carney va da Xi e rompe gli equilibri: Ottawa sfida l’America di Trump - Il premier canadese Carney è a Pechino per rafforzare i rapporti con Xi Jinping: una mossa che irriterà probabilmente la Casa Bianca ... panorama.it

Pechino, Xi riceve Carney: «Cina e Canada creino un partenariato strategico» - Cina e Canada «dovrebbero aderire ad un atteggiamento responsabile verso la storia, le persone e il mondo, promuovere la creazione di un nuovo partenariato strategico» basato «su un percorso di ... ilsole24ore.com

Pechino, Xi riceve Carney: "Cina e Canada creino un partenariato strategico". La visita storica in chiave anti-Usa - Usa): il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato oggi un " nuovo partenariato strategico " con la Cina al termine dei colloqui con il presi ... affaritaliani.it

La rassegna con @battgirl74: -Mark Carney e Xi Jinping si incontrano -Le autorità iraniane chiedono di pagare per la restituzione dei corpi dei manifestanti -Trump sventola l'Insurrection Act per sedare le proteste contro l'ICE in Minnesota x.com

Beijing, incontro tra Xi Jinping e Mark Carney Nella mattinata del 16 gennaio, presso il Palazzo dell’Assemblea del Popolo a Beijing, il presidente cinese, Xi Jinping, avrà un incontro con il primo ministro canadese, Mark Carney, in visita ufficiale in Cina. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.