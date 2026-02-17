Allenamento Lecce ripresa a Martignano verso l’Inter | lavoro di scarico per i titolari e test con la Virtus Francavilla

Il Lecce ha svolto oggi un allenamento a Martignano, dopo aver battuto il Cagliari, per concentrarsi sulla prossima partita contro l’Inter. La sessione ha incluso un lavoro di scarico per i giocatori titolari e un test con la Virtus Francavilla, preparando il team alla sfida di domenica.

Inter News 24 Allenamento Lecce, dopo la vittoria contro il Cagliari la squadra di Di Francesco comincia a preparare la sfida contro l'Inter. Dopo il prezioso successo ottenuto all'Unipol Domus, il Lecce ha ripreso immediatamente la preparazione in vista del proibitivo anticipo di sabato contro la capolista. I giallorossi di Eusebio Di Francesco, rigenerati dalla trasferta sarda, si sono ritrovati al Centro Sportivo di Martignano per iniziare a studiare le contromisure contro l'Inter di Cristian Chivu, attualmente prima a 61 punti. Allenamento Lecce, ripresa a Martignano verso l'Inter. Il report.