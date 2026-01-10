Si è sposato con la nipote dell’ex moglie Super matrimonio ma tra choc e polemiche per il vip

Un calciatore è tornato al centro dell’attenzione dopo aver sposato la nipote dell’ex moglie, suscitando discussioni e polemiche. La vicenda, che ha attirato l’interesse dei media, trascende il mondo dello sport e coinvolge aspetti personali e pubblici. Un matrimonio che ha generato opinioni diverse, tra sorpresa e critiche, portando alla ribalta questioni di famiglia e privacy.

Il calciatore torna al centro dell’attenzione mediatica con una vicenda che va ben oltre il calcio giocato. L’ex attaccante di Porto e Zenit San Pietroburgo, oggi all’Atletico Mineiro, si è sposato, ma la notizia non riguarda solo il suo secondo matrimonio. A colpire è soprattutto l’identità della donna che ha detto sì, ovvero la nipote della sua prima moglie. Una storia che in poche ore ha fatto il giro del mondo e che ha riportato sotto i riflettori il 38enne. Il matrimonio è stato celebrato lo scorso 7 gennaio, quando lui ha pronunciato per la seconda volta il fatidico sì. La sua nuova moglie è appunto Camila Angelo, legata da vincoli familiari diretti con Iran Angelo, la donna che è stata al suo fianco per circa dodici anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Lei si è tolta la fede”. Il matrimonio dei sogni e quattro figli, brutte notizie sulla coppia super vip Leggi anche: Volto liscio e senza rughe, ma la mano non mente: la super vip toglie i guanti ed è choc La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il paese di Frascati era amministrato direttamente dalla Camera Apostolica, cioè dallo Stato, solo per un breve periodo venne affidato in feudo, da Giulio II, a sua nipote Luchina Gaia della Rovere, che aveva sposato Marcantonio I Colonna. Questo pontefice in - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.