Nel 2026 buste paga più pesanti per gli insegnanti e il personale Ata | rinnovato il contratto della scuola

Il prossimo anno porterà buste paga più pesanti agli insegnati e al personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola, con aumenti rispettivamente di 150 e 110 euro al mese. Il risultato è stato possibile grazie alla firma definitiva del contratto Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha rivendicato che con la firma «manteniamo la promessa di una rapida chiusura anche di questo secondo triennio di contrattazione». Valditara illustra gli aumenti e annuncia: «Ora avanti con determinazione per il Ccnl 2025-2027». Oltre agli aumenti, con la sottoscrizione definitiva del contratto per la scuola, gli insegnanti e il personale Ata incasseranno anche arretrati pari, rispettivamente, a 1. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

