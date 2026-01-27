Una Bari innevata un padre un figlio e Igor Protti nel cameo del videoclip | il ritorno del sarto della musica Radiosuoff

In un’atmosfera invernale, Bari si presenta con una copertura di neve che trasforma il suo paesaggio urbano. La città, tra mare e tradizione, fa da sfondo a un videoclip che vede la partecipazione di Igor Protti e un padre con suo figlio, segnando il ritorno del sarto della musica Radiosuoff. Un’immagine semplice, sobria, che racconta un momento di intimità e di rinascita.

Una città di mare sotto la neve. Bari trasformata in un paesaggio invernale che non le appartiene, una distesa bianca che interrompe l'abitudine e si fa spazio tra i palazzi della costa. Sotto questa coltre inedita, Radiosuoff, all'anagrafe Luca Laruccia, firma il suo atto di riappropriazione artistica con il singolo " Fuori Nevica ". Laruccia, l'artigiano delle parole che la critica ha ribattezzato il sarto della musica italiana per la sua capacità di modellare successi per terzi e per la sua sapiente scrittura, decide di riprendersi la propria voce dopo anni passati all'ombra dei grandi palchi nazionali.

