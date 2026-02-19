I Subsonica celebrano 30 anni di carriera con una tappa in Romagna
I Subsonica festeggiano 30 anni di musica con una data speciale in Romagna. La causa è il traguardo raggiunto dai cinque musicisti torinesi, che hanno deciso di celebrare il trentennale con un concerto all’aperto. L’evento si terrà sabato 22 agosto a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, attirando fan da tutta la regione. La band ha annunciato che durante la serata riproporrà alcuni dei brani più amati nel corso della loro lunga carriera. La festa continua con tanti spettatori pronti a cantare insieme.
Si tratta dell’unico concerto in Romagna del tour estivo della band torinese, che torna sulla scena discografica e musicale con “Terre Rare”, undicesimo album in studio, pubblicato da Epic Records Sony Music Italy, e atteso per il 20 marzo. Il disco è anticipato dal singolo “Radio Mogadisco”, tributo alla omonima emittente radiofonica nazionale somala fondata nei primi anni ‘50, e al suo prezioso archivio di musica africana. I Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
