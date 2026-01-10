Pediatria Maria Elena Capra nominata ricercatrice dell' Università di Parma

Maria Elena Capra è stata nominata ricercatrice presso l'Università di Parma nel settore di pediatria e neonatologia. Questo riconoscimento rappresenta un passo importante per l'integrazione tra assistenza clinica, attività didattiche e ricerca accademica, contribuendo allo sviluppo di approcci innovativi e di alto livello nel campo della pediatria. La sua nomina rafforza l'impegno dell'ateneo nel promuovere eccellenza e innovazione nel settore sanitario pediatrico.

Pediatria e neonatologia raggiunge un nuovo e significativo traguardo nel percorso di integrazione tra assistenza clinica, didattica e ricerca universitaria. Dal primo gennaio 2026, infatti, Maria Elena Capra, professionista già operativa con un incarico dirigenziale in Lipidologia pediatrica e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

