Pediatria Maria Elena Capra nominata ricercatrice dell' Università di Parma

Maria Elena Capra è stata nominata ricercatrice presso l'Università di Parma nel settore di pediatria e neonatologia. Questo riconoscimento rappresenta un passo importante per l'integrazione tra assistenza clinica, attività didattiche e ricerca accademica, contribuendo allo sviluppo di approcci innovativi e di alto livello nel campo della pediatria. La sua nomina rafforza l'impegno dell'ateneo nel promuovere eccellenza e innovazione nel settore sanitario pediatrico.

