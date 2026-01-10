Pediatria Maria Elena Capra nominata ricercatrice dell' Università di Parma
Maria Elena Capra è stata nominata ricercatrice presso l'Università di Parma nel settore di pediatria e neonatologia. Questo riconoscimento rappresenta un passo importante per l'integrazione tra assistenza clinica, attività didattiche e ricerca accademica, contribuendo allo sviluppo di approcci innovativi e di alto livello nel campo della pediatria. La sua nomina rafforza l'impegno dell'ateneo nel promuovere eccellenza e innovazione nel settore sanitario pediatrico.
Pediatria e neonatologia raggiunge un nuovo e significativo traguardo nel percorso di integrazione tra assistenza clinica, didattica e ricerca universitaria. Dal primo gennaio 2026, infatti, Maria Elena Capra, professionista già operativa con un incarico dirigenziale in Lipidologia pediatrica e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Alla ricercatrice dell’Università di Parma Cristiana De Filippis il premio mondiale per l'analisi matematica
Leggi anche: Martina Ardizzi è ricercatrice all’università di Parma. Cooordina gruppi di ricerca e studia differenze e tratti comuni tra cervello maschile e femminile
Maria Elena Capra nominata ricercatrice dell’Università di Parma per Pediatria - Pediatria e neonatologia di Piacenza raggiunge un nuovo e significativo traguardo nel percorso di integrazione tra assistenza clinica, didattica e ricerca ... piacenzasera.it
Befana di sorrisi alla Pediatria del Goretti. Mattinata speciale all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove la Curva Nord della SS Lazio ha consegnato doni ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria. Presenti il dg Asl Sabrina Cenciarelli, il sindac - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.