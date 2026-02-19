I Hate This Place – La nostra recensione

Broken Mirror Games ha pubblicato il suo primo titolo, “I Hate This Place”, dopo aver collaborato con gli sviluppatori di Rock Square Thunder. Il gioco si basa su un horror isometrico ispirato a un fumetto di Kyle Starks, con disegni di Artyom Topilin. La narrazione coinvolge un protagonista che si trova intrappolato in un ambiente inquietante, con atmosfere cupe e suspense crescente. Il titolo si distingue per l’uso di ambientazioni dettagliate e un gameplay che mette alla prova la capacità di sopravvivenza del giocatore. La sua uscita ha fatto parlare molti appassionati di horror.

Broken Mirror Games fa il suo debutto con un horror isometrico realizzato dagli sviluppatori Rock Square Thunder, ispirato all'omonima storia fumettistica scritta da Kyle Starks e disegnata da Artyom Topilin. Parliamone insieme! Una storia avvicente. I Hate This Place è un survival horror isometrico in stile twin stick shooter, che richiama le atmosfere da fumetto vintage degli anni '80, con un ciclo giorno notte, meccaniche gestionali e una narrazione più che coinvolgente. La storia narra di Elena, una ragazza che ha perso la madre in circostanze misteriose. Ma nessuno della sua famiglia ha intenzione di raccontarle la verità.