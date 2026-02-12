Winter Burrow | la nostra recensione

Il gioco Winter Burrow, sviluppato da Pine Creek Games, è arrivato lo scorso inverno su PC, Xbox e Switch. Si tratta di un survival cozy che mette i giocatori a riposo tra le neve e le giornate fredde, cercando di costruire un rifugio e sopravvivere alle intemperie. La grafica semplice e l’atmosfera tranquilla sono il punto forte, ma bisogna anche affrontare le sfide di mantenere caldo e trovare cibo. Un titolo che punta più al relax che alla tensione, perfetto per chi cerca un gioco rilassante senza troppi stress.

Winter Burrow è il survival cozy di Pine Creek Games uscito lo scorso inverno per PC, Xbox e Nintendo Switch. Lo abbiamo provato, parliamone insieme! Un topolino in modalità sopravvivenza. In Winter Burrow vestiamo i panni di un dolce topino che ha tristemente perso i suoi genitori, torneremo alla Tana di famiglia e la troveremo in condizioni.disastrose? Verremo catapultati in un paesaggio innevato, tanto bello quanto letale. La nostra casa di famiglia è ormai devastata dalla mancanza di manutenzione e toccherà a noi cercare di rimetterla in sesto e farla tornare agli antichi splendori. Al nostro fianco avremo la nostra preziosa e amata zietta, ma solo per poco.

