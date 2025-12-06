Usa | De Luca ' Ue nel mirino del trumpismo basta ambiguità Meloni'

Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Gli attacchi politici ed economici di Trump e dei membri della sua amministrazione all'Europa sono diventati un tratto distintivo purtroppo di questa presidenza Usa. Nuove gravi invettive sono giunte recentemente anche da Musk. L'Europa è presa costantemente di mira ed è il principale obiettivo del trumpismo". Lo dice Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Affari europei della Camera. "La premier Meloni continua ad evitare di prendere posizione a difesa dell'Europa in ogni occasione pur di non contraddire l'amico Trump. Questo atteggiamento ambiguo e subalterno finisce ovviamente per fare il gioco dei suoi amici sovranisti d'oltreoceano e comunitari, indebolendo profondamente l'Ue ma anche i nostri interessi nazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Usa: De Luca, 'Ue nel mirino del trumpismo, basta ambiguità Meloni'

Leggi anche questi approfondimenti

TRE NOMI NEL MIRINO: https://shorturl.at/IMFug - facebook.com Vai su Facebook

Usa-Ue: Borghi (Iv), 'indispensabile difesa comune europea' - "Il 7 dicembre 1941, l'attacco giapponese a Pearl Harbour obbligava gli statunitensi ad uscire dal loro isolazionismo, e creava nei fatti l'Occidente che abbiamo conosciuto ... Lo riporta iltempo.it

Ue: P. De Luca, 'governo in crisi senza linea unitaria su politica estera' - Non vi è più una linea chiara e seria in politica estera. iltempo.it scrive

Eu Stem Observatory, De Luca (Deloitte): "Nostro osservatorio può essere strategico per l'Ue" - jpg"; (Agenzia Vista) Bruxelles, 02 dicembre 2025"Il ... Riporta affaritaliani.it

Dazi Usa-Ue, Meloni: “Intesa positiva”. Critiche Parigi e Berlino. Cosa prevede l’accordo - Occidentale, si è chiusa, il 27 luglio, la partita sui dazi tra l’Unione Europea e gli ... Si legge su tg24.sky.it

Ue: De Luca, 'emendamento governo su recepimento direttiva anti Slapp presa in giro' - "Il Governo è stato costretto a presentare un emendamento per recepire la direttiva europea anti- Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Dazi, i punti controversi dell’accordo Usa-Ue su tariffe e settori coinvolti - ROMA – All’indomani dell’annuncio sull’accordo per i dazi tra Stati Uniti e Unione europea, con la stretta di mano in Scozia tra Donald Trump e Ursula von der Leyen, c’è ancora un po’ di confusione su ... Come scrive repubblica.it