The Boys 5 svelati data di uscita e teaser trailer dell' ultima stagione

Al Comic Con Experience in Brasile, Prime Video ha annunciato la data di uscita e mostrato il teaser trailer dell’ultima stagione di The Boys, la quinta, promettendo un finale carico di sorprese e colpi di scena.

Al Comic Con Experience in Brasile Prime Video ha svelato la data di uscita e il teaser trailer della quinta e ultima stagione di The Boys. Poco dopo il debutto su Prime Video di The Boys 4, Eric Kripke, il creatore della super serie tv ispirata ai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, aveva. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

The Boys 5 sarà l’atto finale! Teaser trailer e debutto svelati Vai su X

Sono sempre di più i ragazzi che chiedono se possono partecipare attivamente alla causa di genere. La risposta per loro è: sì. Dal numero "The Boys Issue" di Cosmopolitan ora in edicola - facebook.com Vai su Facebook

The Boys 5: La data e il primo teaser trailer che svela la reunion che tutti stiamo aspettando - Prime Video ha annunciato la data d'uscita e il primo trailer italiano della stagione finale di The Boys che, tra le altre cose, ci regalerà un'attesa reunion direttamente da Supernatural: tutte le an ... Si legge su comingsoon.it