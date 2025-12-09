The Boys 5 svelati data di uscita e teaser trailer dell' ultima stagione

Al Comic Con Experience in Brasile, Prime Video ha annunciato la data di uscita e mostrato il teaser trailer dell’ultima stagione di The Boys, la quinta, promettendo un finale carico di sorprese e colpi di scena.

Al Comic Con Experience in Brasile Prime Video ha svelato la data di uscita e il teaser trailer della quinta e ultima stagione di The Boys. Poco dopo il debutto su Prime Video di The Boys 4, Eric Kripke, il creatore della super serie tv ispirata ai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, aveva. 🔗 Leggi su Today.it

