Euphoria 3 Lanterns e House of the Dragon | nuove immagini grazie al video della stagione 2026 di HBO

HBO ha rilasciato un video promozionale della stagione 2026, offrendo nuove immagini di Euphoria 3, Lanterns e House of the Dragon. Il trailer anticipa le scene più attese dei titoli che torneranno prossimamente sulla rete via cavo americana, creando grande attesa tra i fan.

La tv via cavo americana ha presentato la prossima annata con un promo che regala molte scene in anteprima dei suoi titoli più attesi. La stagione 2026 targata HBO e HBO Max è stata anticipata da un video online che regala ai fan molte scene tratte dalle serie tv più attese dei prossimi mesi, tra cui Lanterns, tratta dai fumetti DC, e il ritorno di House of the Dragon ed Euphoria. La presentazione dei titoli in arrivo non permette di vedere più di qualche secondo per ogni show, tuttavia i fan possono comunque scoprire qualche dettaglio in anteprima. Le anticipazioni del video HBO Tra i titoli più attesi c'è Lanterns e il video HBO mostra Hal Jordan e John Stewart, interpretati negli episodi da . Movieplayer.it

