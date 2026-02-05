Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition annunciato | è gratis per chi possiede la versione Switch 1

Durante il Nintendo Direct dedicato ai partner, Nintendo ha annunciato una nuova versione di Hollow Knight per Nintendo Switch: la Switch 2 Edition. La buona notizia è che chi possiede già la prima versione potrà scaricarla gratuitamente. L’annuncio ha preso tutti di sorpresa e ha fatto subito parlare i fan del gioco, che già si chiedono cosa cambierà con questa nuova edizione.

Hollow Knight torna sotto i riflettori con un annuncio a sorpresa durante il Nintendo Direct: Partner Showcase. Team Cherry ha presentato Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition, una versione nativa pensata per la nuova console Nintendo. Il gioco è già disponibile sull'eShop a partire da oggi, 5 febbraio 2026. La novità più rilevante riguarda i possessori dell'edizione Switch originale, che possono effettuare l'upgrade senza costi aggiuntivi. Si tratta di un ritorno tecnico, non contenutistico, che punta a valorizzare uno dei metroidvania più apprezzati degli ultimi anni. La Nintendo Switch 2 Edition propone la stessa esperienza completa dell'opera originale pubblicata nel 2017, comprensiva di tutti i DLC rilasciati nel tempo.

