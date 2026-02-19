Hockey la Nhl si accorge di Damian Clara | chi è l' insuperabile portiere azzurro

Damian Clara ha attirato l’attenzione della NHL dopo aver parato 133 tiri su 146 (media dello .911) durante le Olimpiadi. Il portiere italiano, di 21 anni e originario di Brunico, ha dimostrato grande calma sotto pressione, contribuendo alla buona performance della squadra azzurra. Dopo essere stato scelto dagli Anaheim Ducks nel 2023, il suo talento ha fatto parlare di sé nel mondo del hockey. Ora, Clara si prepara a fare il passo successivo verso il sogno di giocare in Nord America. La sua carriera sta entrando nel vivo.

L’Italia dell’hockey all’Olimpiade ha segnato 4 gol e ne ha subiti 22. Poteva andar meglio, ma alla fine nemmeno poi più di tanto. Sarebbe stato più bello evitare l’imbarcata con la Finlandia (0-11), in definitiva però, in quanto a punti fatti in classifica, è andata come doveva andare. Eppure c’è un azzurro che chiuderà l’Olimpiade come un trionfo. Nella speranza possa rivelarsi una rampa di lancio. È il nostro portiere. È Damian Clara, 21enne da Brunico, che da 6 anni, cioè da quando ne aveva 15, gioca all’estero: Austria, Svezia, Repubblica Ceca, Finlandia, Stati Uniti, dove è stato scelto al draft dagli Anaheim Ducks. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

