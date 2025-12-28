In Pilotta con 50 grammi di hashish nascosti negli slip | arrestato 21enne
Un giovane di 21 anni è stato arrestato nel pomeriggio di Natale nella zona della Pilotta, a seguito di un controllo dei carabinieri. Durante la perquisizione, sono stati trovati 50 grammi di hashish nascosti negli slip. L’arrestato, di origine straniera, è stato condotto in caserma per le procedure di rito.
Aveva 50 grammi di hashish nascosti negli slip. Un 21enne straniero è stato fermato e arrestato dai carabinieri nel pomeriggio del giorno di Natale nella zona della Pilotta. Alla vista dei militari il giovane ha cercato di allontanarsi per evitare il controllo.Raggiunto e fermato, si è mostrato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In Pilotta con 50 grammi di hashish nascosti negli slip: arrestato 21enne.
Hashish negli slip, arrestato un 21enne nel pomeriggio di Natale - Nel pomeriggio di Natale, un 21enne straniero è stato sorpreso in Pilotta con 50 grammi di hashish nascosti negli slip.
