Grottaminarda condanna a 18 anni per l' omicidio di Ivan Kandsedal
La Corte d’assise di Benevento ha condannato a 18 anni Angelo Girolamo, 46 anni, autista di Grottaminarda, per l’omicidio di Ivan Kandsedal, 46 anni, originario dell’Ucraina, avvenuto il 14 ottobre 2023 a Grottaminarda. La sentenza conclude un procedimento legato a un grave episodio di violenza nel centro del paese.
