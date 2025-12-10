Grottaminarda condanna a 18 anni per l' omicidio di Ivan Kandsedal

La Corte d’assise di Benevento ha condannato a 18 anni Angelo Girolamo, 46 anni, autista di Grottaminarda, per l’omicidio di Ivan Kandsedal, 46 anni, originario dell’Ucraina, avvenuto il 14 ottobre 2023 a Grottaminarda. La sentenza conclude un procedimento legato a un grave episodio di violenza nel centro del paese.

